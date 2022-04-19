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BMW продемонстрировала панорамную крышу нового электрокара BMW i7

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Автопроизводитель 20 апреля проведет полноценную презентацию полностью электрического седана BMW i7.
Эта модель будет выполнена в стиле обновленного варианта обычной версии с ДВС, но окажется более технологичной. Из достоверной информации известен только запас хода в 580-610 км и мощность самого топового варианта – 650 л.с.

По некоторым данным, электрическая установка автомобиля получит два, а возможно и три электромотора.

Что касается салона, то накануне компания опубликовала изображения, где акцент сделан на панорамную крышу, которая также будет выступать и фоновой подсветкой с возможностью настройки на свой вкус.

Еще в салоне будет мультимедийная система с 8,0-дюймовым изогнутым дисплеем и 31-дюймовый экран Theatre Screen, а также заявлена панель Interaction Bar с подсветкой и встроенными кнопками управления.

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