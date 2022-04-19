Минпромторг РФ предложил разрешить выпуск машин с пониженными экотребованиями до 1 февраля

Данное решение может носить временный характер, причем оно особо актуально в условиях санкций, введённых против России.

В Минпромторге предлагают разрешить автопроизводителям производить новые автомобили с пониженными экологическими требованиями.

Такое решение позволит компаниям расширить ассортимент, а ценовая политика новых авто будет более гибкой.

В Минпромторге предложили применить меры до 1 февраля 2023 года, с возможностью их продления, если в этом будет необходимость.

Предложение от ведомства уже отправлено на рассмотрение правительством России. Напомним, сейчас в стране действуют экологические нормы на уровне Евро-5.