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Китайская Geely показала внешность рестайлинового кроссовера Atlas Pro

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Новый автомобиль принял совершенно новый стиль дизайна, а общий вид стал более модным и стильным.
Стоит отметить, что новый автомобиль будет официально запущен в конце апреля, а пока были опубликованы только фото экстерьера.

Новый автомобиль оснащен новейшей вертикальной решеткой Geely 4.0 energy-tone и светодиодными фарами light-moment crystal Diamond, которые делают его более современным.

Китайская Geely показала внешность рестайлинового кроссовера Atlas Pro

В частности, прямая передняя решетка в стиле водопада, состоящая из 16 глянцевых хромированных накладок с острыми фарами с обеих сторон и трехступенчатыми воздухозаборниками внизу, имеет высокую степень узнаваемости.

Также кроссовер получил новые 19-дюймовые колеси «с мягкозвучащими и шумоподавляющими шинами, которые повышают комфорт при вождении».

Китайская Geely показала внешность рестайлинового кроссовера Atlas Pro

Что касается внутренней отделки, то новый автомобиль выполнен в совершенно новой бежево-коричневой цветовой гамме, с трехспицевым рулевым колесом, встроенным 10,25-дюймовым ЖК-экраном мультимедийной системы, электронным рычагом переключения передач и слегка изогнутой формой центральной консоли для создания хорошего визуального эффекта.

Еще в салоне появятся новые комфортные сидения. Актуальная версия Boyue оснащена 1,8-литровым турбированным двигателем, который обеспечивает 163 или 184 лошадиные силы. Ожидается, что и обновленная модель технически не изменится.

Китайская Geely показала внешность рестайлинового кроссовера Atlas Pro Китайская Geely показала внешность рестайлинового кроссовера Atlas Pro

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