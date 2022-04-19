11 автопроизводителей подняли цены на автомобили в РФ в апреле 2022 года

В первой половине апреля только 11 автомобильных компаний переписали прайсы на свои автомобили.

В марте таких было больше. Как сообщили аналитики «Автостат», с 1 по 15 апреля в России цены на своих автомобили подняли 11 автопроизводителей.

Специалисты отмечают, что у многих автобрендов в России данные о стоимости на официальных сайтах отсутствуют, поэтому фактически компаний, которые подняли цены может быть больше.

Так, в апреле подорожал весь модельный ряд BMW, Infiniti и Genesis. Кроме этого, прибавили в цене и массовые модели марок Hyundai (6-16%), Haval (34-605), а также пикапы Great Wall (+50-54%).

Среди компаний, которые изменили прайсы не на все свои автомобили, оказалась Suzuki. В модельном ряду этой марки прибавили в цене Jimny и Vitara на 10 – 13%.

Также можно отметить и удорожание китайских кроссоверов FAW Besturn X40 и Besturn X80 на 6 – 10%.