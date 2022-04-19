При этом планируется оставить обязательное использование каталитических нейтрализаторов, если они предусмотрены конструкцией автомобиля.

В РФ могут разрешить выпускать автомобили с двигателями «Евро-0», о чем говорится в проекте постановления правительства о «правилах оценки соответствия колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период», на которые ссылаются журналисты «Комерсанта».

Ссылаясь на документ журналисты пишут, что автопроизводителям в РФ могут разрешить использование двигателей более низкого экологического класса, в том числе и класса «Евро-0».

Но есть оговорки в виде запрета установки двигателей в коммерческие авто и дизельные грузовики, которые должны соответствовать стандарту не ниже «Евро-1».

А вот грузовые автомобили с газовыми установками должны иметь двигатель не ниже «Евро-3». Обязательными останутся каталитические нейтрализаторы, если их наличие предусмотрено конструкцией.

Также уточняется, что послабления могут получить только те автопроизводители, в штате которых числится более 5 тыс. рабочих.