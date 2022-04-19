Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQS SUV представлен официально

Компания Mercedes-Benz представила свой новый электрический внедорожник Mercedes-Benz EQS, который позиционируется как модель 2023 модельного года.

Это не первый электрический кроссовер марки, и он будет конкурировать на рынке с Tesla Model X и BMW iX xDrive50i. В продаже новинка будет представлена в версиях EQS 450+ и EQS 580 4MATIC.

Кроссовер EQS это третья модель, основанная на новой модульной архитектуре Mercedes, после представительского седана EQS и предстоящего седана среднего размера EQE.

Он имеет такую же колесную базу, как и в EQS, но выше седана. Заявлено, что в Mercedes-Benz EQS будет вместительный багажник, а в салоне предложат целую панель из трех объединенных дисплеев, которые покрыты устойчивым к царапинам стеклом. В результате в машине будет один 56-дюймовый экран.

В списке оснащенности будут многие современные опции и системы, в том числе и ионизатор воздуха, сидения с массажем и вентиляцией, а также многое другое.

Среди других известных подробностей мощность силовой установки, которая составит 536 л.с. в максимальной версии. На одной подзарядке пятиместная конфигурация электрокроссовера сможет проехать до 600 км.

На рынке будет предложен и вариант с семиместным салоном. Другие подробности о технической оснащенности, не раскрывают.