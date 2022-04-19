Средний возраст российского автопарка достиг 15 лет в 2022 году

Российский автопарк продолжает стареть с 2008 года.

Средний возраст российского автопарка в 2022 году достиг уже 15 лет, о чем рассказали специалисты портала «Дром», отмечая, что в сравнении с прошлым годом автомобили постарели на 4 месяца.

Самые старые авто числятся в Сибири и на Дальнем Востоке. В Татарстане самый молодой автопарк, где числятся 10-летний автомобили.

В Москве и Петербурге средний возраст машин составляет 11,5 и 12,2 лет. А вот на Камчатке средний возраст авто составил 20,2 лет.

На несколько месяцев моложе транспортные средства в Республике Алтай, а в Еврейской автономной области возраст легковушек составил 19,1 лет.

Исследование также показало, что омолаживают автопарк России автомобили китайских и корейских компаний, у которых средний возраст равен 4,3 года и 6 лет.