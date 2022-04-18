Аренда автомобилей для осмотра достопримечательностей в Санкт-Петербурге

Город на Неве – один из наиболее посещаемых туристических и культурных центров нашей страны. При этом знаменательных и исторических мест в северной столице так много, что отграничиваясь организованными экскурсиями от турагентств едва ли можно увидеть все, что хотелось.

Часто люди едут с Питер с заранее определенными целями. Например, любителя поэзии интересуют в основном пушкинские места, а поклонника старины – объекты, где происходили события, изменившие ход истории в стране, а то и во всем мире.

Для путешественника опытного автолюбителя оптимально подойдет аренда авто без водителя, чтобы иметь полную свободу передвижений и ни от кого не зависеть. Правда, в переполненном транспортом мегаполисе в этом случае придется больше смотреть за дорогой, а на достопримечательности свободного внимания останется немного. Попасть в аварию на отдыхе – перспектива так себе.

Каршеринг становится все более востребованной услугой

В том числе в связи с общим трендом на оптимизацию потребления и переход на зеленую экономику ради спасения планеты от экологической катастрофы. Петербург часто именуется «северной Венецией» из-за разветвленной сети каналов и рек. В этой связи компания «BlackRent» предоставляет для прогулок по воде аренду катеров и яхт. А чтобы посмотреть на город и окрестности с высоты птичьего полета можно арендовать даже вертолет.

Для проведения мероприятий с большим числом приглашенных предоставляются лимузины, организуются торжественные кортежи.

По согласованию с администрацией каршеринговой компании допускаются поездки за пределы города и области.

В парке компании имеются автомобили всех классов, от бюджетных и семейных до представительских и бизнес-класса для деловых поездок.

Для осмотра примечательностей или деловых командировок может быть удобнее прокат автомобиля с водителем, чтобы не приходилось отвлекаться от наслаждения видами и обдумывания коммерческих предложений, подготовки к презентациям и важным переговорам.

Семейный туризм и доставка сотрудников

Для повышения корпоративного духа продвинутые компании организуют доставку сотрудников к месту работы и обратно домой. Для этой задачи, а так же для организации частного туризма в составе семьи либо друзей подойдет аренда минивэна в Санкт-Петербурге.

При найме арендного транспортного средства на долее долгий период клиенту предоставляются существенные скидки. Наиболее выгодно при постоянном пользовании арендовать авто по подписке. В этом формате стоимость ниже, а все заботы и обслуживание машины берет на себя каршеринговая компания.