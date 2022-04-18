Новый BMW X2 от компании «BMW Авто-Авангард»

Новый BMW X2 демонстрирует отличные спортивные качества – мощь, динамику и атлетичность. Это совершенно особенный, неповторимый и маневренный, не имеющий подобия в данной категории внедорожник. В нем удачно сочетаются экспрессивные способности и эксклюзивные дизайнерские решения.

О компании «BMW Авто-Авангард»

Баварский автомобильный концерн выпускает продукцию, заслужившую большую популярность у россиян. Компания «BMW Авто-Авангард» — официальный дилер автоконцерна BMW в Москве. Купить автомобиль по выгодной цене можно через сайт https://www.bmw-avangard.ru/all-models/bmw-x2/, где для клиентов представлены комплектации и цены, а также технические характеристики предлагаемых авто. Менеджеры компании, при необходимости, могут прислать покупателям прайс для детального ознакомления. Наличие полного модельного ряда автомобилей, позволяет «BMW Авто-Авангард» проводить постоянную продажу новых машин. Сотрудничество напрямую с производителем BMW, способствует тому, что компания может устанавливать оптимальные цены на реализуемые авто, делая покупку новых БМВ доступной для клиентов.

BMW X2: особенности

Новый BMW X2 имеет динамичный профиль, сочетающийся с экспрессивной формой, формирующий его демонстративно спортивный облик. Наличие внушительного силуэта и эксклюзивных элементов в дизайнерском оформлении, придают внешности автомобиля неповторимость. BMW X2 является идеальным спортивным авто для любителей новых решений.

BMW X2 — современный внедорожник, сочетающий стильный, спортивный облик, высокую динамичность, новейшие технологические разработки и превосходную комфортность. Оригинальность внешности авто обеспечивается экспрессивными формами кузова, вытянутыми литиями салона, внушительностью радиаторной решетки.

В оснащении BMW X2 присутствуют высокотехнологичные полутора- и двухлитровые силовые устройства, обладающие большой мощностью и умеренностью расхода горючего, а также трансмиссией с автоматическим приводом спортивного переключения передач.

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