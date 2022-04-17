Renault Duster стал самым недорогим кроссовером на рынке РФ в апреле 2022 года

За последние месяцы автомобили в России серьезно подорожали, некоторые из них и вовсе перестали продаваться из-за прекращения поставок.

Самое сильное удорожание машин произошло в марте, затронуло оно и кроссоверы. Теперь самым доступным кроссовером на российском рынке является Renault Duster, стоимость которого в базовой версии составляет 1 618 000 рублей.

Дороже обойдется Nissan Terrano, который оказался на второй строчке в списке недорогих кроссоверов на рынке РФ в апреле 2022 года. В начальной комплектации ценник модели составляет 1 690 000 рублей.

Третье место оказалось за китайским Chery Tiggo 4, оцененном от 1 699 900 рублей. На четвертом и пятом месте оказались Renault Kaptur и Kia Soul. Их стоимость в России начинается от 1 724 000 и 1 829 900 рублей соответственно.