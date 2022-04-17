Специалист рассказал, как нужно проверять автомобиль при покупке.

В беседе с News.ru руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов отметил, что приобретая на вторичном рынке автомобиль необходимо проверять его VIN-код и посетить реестр залога перед покупкой.

Так, автоэксперт Шкуматов посоветовал дважды проверять VIN-код при покупке подержанного авто, а именно во время просмотра объявления и при осмотре машины.

Помимо этого, россиянам посоветовали проверять авто в реестре залогов, так как в продаже много машин, которые находятся в залоге у банков. С осторожностью стоит относится к тем легковушкам, которые имели много владельцев.

В среднем у одного автомобиля новый владелец раз в пять лет. Еще должна насторожить цена ниже рыночной и идеальное состояние автомобиля возрастом более 10 лет.

Ну и наконец, рекомендуется проводить диагностику машины в сервисе той марки, которая покупается, так как там смогут сделать диагностику с учетом специфики модели.