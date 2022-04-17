Автомобилистам в РФ перечислили 4 способа защиты колес автомобиля от кражи в 2022 году

На рынке наблюдается дефицит покрышек, и уже отмечается рост краж колес с легковых автомобилей.

Эксперты сайта Aif.ru рассказали, как можно снизить вероятность кражи колес с авто.

Одним из самых эффективных способов является использование так называемых «секреток», а это нестандартные шестигранники, с рисунком, для которых нужна специальная насадка.

«Секретки» бывают разные, но даже они не всегда могут обезопасить колеса от кражи.

Также советуют парковать автомобиль вплотную к высокому бордюру, чтобы воры не могли установить домкрат.

Еще можно ставить авто под уклон или одним колесом заезжать на высокий бордюр. Однако самым эффективным способом от кражи колес и элементов автомобилей назвали платную парковку с охраной и видеонаблюдением.