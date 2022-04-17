Автоэксперт Моржаретто назвал сигнализацию не самым лучшим способом защиты автомобиля

Даже очень дорогая сигнализация не остановит автоугонщиков, если они охотятся за автомобилем.

Эксперт Моржаретто считает, что современные системы удалённого контроля автомобиля с ключа или брелока на элитных авто не дают 100% уверенности, что этот автомобиль не угонят.

Автоугонщики при охоте за элитным авто с помощью специального и достаточно дорогостоящего оборудования могут перехватить сигнал и открыть машину.

Этот способ не применяют при угоне массовых легковых автомобилей, к тому же для этого требуется целая группа людей.

Моржаретто автовладельцам дорогих авто не советует пользоваться опцией удаленного запуска двигателя, так как если сигнализация является устаревшей, то перехватить сигнал и продублировать его будет несложно, а значит угонщики могут легко открыть и завести автомобиль.