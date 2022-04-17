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Автоэксперт Моржаретто назвал сигнализацию не самым лучшим способом защиты автомобиля

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Даже очень дорогая сигнализация не остановит автоугонщиков, если они охотятся за автомобилем.

Эксперт Моржаретто считает, что современные системы удалённого контроля автомобиля с ключа или брелока на элитных авто не дают 100% уверенности, что этот автомобиль не угонят.

Автоугонщики при охоте за элитным авто с помощью специального и достаточно дорогостоящего оборудования могут перехватить сигнал и открыть машину.

Этот способ не применяют при угоне массовых легковых автомобилей, к тому же для этого требуется целая группа людей.

Моржаретто автовладельцам дорогих авто не советует пользоваться опцией удаленного запуска двигателя, так как если сигнализация является устаревшей, то перехватить сигнал и продублировать его будет несложно, а значит угонщики могут легко открыть и завести автомобиль.

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