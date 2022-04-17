Какой автомобиль стоит покупать в 2022 году?

Авторынок сегодня находится в новых экономических реалиях. Сотрудничество с некоторыми иностранными поставщиками приостановлено, многие автопроизводители объявили о временном прекращении поставок машин.

Обстановка на авторынке

Как следствие, российский авторынок может испытывать дефицит, сбои в поставках, повышение цен. Новые автомобили на рынке России в ближайшем времени могут не появиться. С самыми большими проблемами столкнутся люди, покупающие машины западных автопроизводителей. Китайские автомобильные бренды в настоящее время находятся в более выгодном положении.

В основном обстановка на автомобильном рынке напрямую зависит от ключевой ставки ЦБ, валютного курса, поставки новых авто и деталей, находящихся под влиянием общей политической ситуации в том числе. На сайте автомобильного салона Аванта https://avanta-avto-credit.ru/ предлагаются в продажу более сорока известных иностранных и российских марок: Volkswagen, Hyundai Kia, Skoda, Ford, Renault, Datsun, Lada, Changan. Компания Аванта более двадцати лет работает на авторынке и имеет идеальную репутацию. Покупатели компании пользуются преимуществами:

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Какие автомобили стоит покупать

Отечественные машины сегодня не уступают по уровню качества европейским и азиатским авто. Вместе с тем покупать автомобили, производимые в РФ, более выгодно, на них нет надбавки в цене за перевозку и растаможивание. Купить отечественные автомобили Лада, УАЗ, Нива Шевроле предлагает автомобильный салон Аванта.

Китайские автомобили подойдут и новичкам, и опытным водителям. Всегда можно выбрать наилучший автомобиль в автосалоне из представленных разных моделей — кроссоверов, внедорожников, хэтчбеков. Корейские авто отличаются качеством, комфортабельностью, безопасностью. Потому — покупка машины из Южной Кореи является отличным решением. Осуществить ее поможет салон Аванта, на сайте которого представлены автомобили Hyundai и KIA.

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