Чем интересен современный PEUGEOT 408?

Первые модели семейного седана Peugeot 408 начали выпускаться во Франции. Немного позже их стали производить в Бразилии и КНР. В России серийное производство началось в 2012 году на калужском заводе.

Главные особенности Пежо 408

Седан Пежо 408 создан на платформе универсала Пежо 308. Хотя платформа у этих авто общая, между ними имеется большое количество различий. В Peugeot 408 увеличены на сто миллиметров колесная база и размер багажного отсека. Полноразмерная запаска находится в подполье. После обновления седана в 2017 году его передок изменился.

Дорожный просвет высотой 175 миллиметров приятно радует обладателей французского седана. Для достижения этого эффекта использованы толстые пружины и установлен дополнительный виток. Узнать подробности о Пежо 408 можно в автосалонах официального дилера, воспользовавшись ссылкой https://www.major-peugeot.ru/model/passenger/408/.

Автомашина доступна в нескольких комплектациях. В базовом варианте предусмотрено все, что требуется для комфортного передвижения, включая ABS, центральный замок, подогрев зеркал, подушки безопасности, защиту металла и картера. При желании за дополнительные деньги можно установить в салоне магнитолу и кондиционер. Другие версии богаче, что повлияло на стоимость автомобиля. В топовой комплектации предусмотрены турбированный двигатель и автоматическая КПП.

Пежо 408 имеет привлекательный и современный экстерьер. Он легко распознается в транспортном потоке. Хотя этот автомобиль не относится к компактным, он вполне позволяет совершать маневры по узким улицам.

Достоинства Пежо 408

В число важнейших преимуществ Пежо 408 входят:

Долговечная и надежная коробка переключения передач.

Привлекательный экстерьер.

Просторный салон. Он выглядит не роскошно, однако достаточно стильно. Сидеть на задних креслах комфортно даже людям большого роста – места для ног вполне хватает.

Вместительный багажник. Помимо этого, имеется возможность сложить задние кресла.

Энергоемкая высококачественная подвеска.

Дорожный просвет высотой 175 миллиметров.

Оцинкованный кузов.

Удобство управления авто.

Хотя у Пежо Peugeot 408 есть определенные недостатки, это вполне достойная машина, заслуживающая внимания. Самым выгодным вложением денег является приобретение рестайлингового авто с бензиновым мотором.