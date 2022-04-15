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Евросоюз запретил поставки в РФ грузовиков и специальной техники

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Новый запрет начнет действовать с 10 июля и коснется контрактов, заключенных до 9 апреля.

Евросоюз в рамках санкций вводит запрет на экспорт в РФ грузовых автомобилей и специальной техники, включая седельные тягачи, среднетоннажные грузовики, бульдозеры, тракторы, бетономешалки и т.д.

Как пишет «Газета.Ru», запрет начнет действовать с 10 июля на контракты, заключенные до 9 апреля 2022 года.

В России есть аналоги специальной техники, но импортные грузовики занимают треть парка, из-за чего в короткие сроки их заменить не получится.

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