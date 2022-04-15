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Продажи новых электромобилей в РФ выросли более чем в 2 раза в марте 2022 года

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Российские аналитики опубликовали статистику по продажам новых электрокаров на российском рынке за март.

В отчетный период, как сообщает «Автостат», Продажи новых электромобилей в РФ выросли более чем в 2 раза, когда было реализовано 262 автомобиля.

Наибольшую долю в продажах заняли электрокары Tesla – 89 ед., что в 3,7 раза выше. Audi (46 шт.) и Porsche (37 шт.) находятся на втором и третьем месте.

Немецкие электрокары Audi продавались в 2,1 раза лучше, а вот у Porsche наоборот наблюдается падение на 21%. В топ-5 среди марок еще оказались Mazda (20 ед.) и BMW (9 ед.; рост в 4,5 раза).

Среди моделей самыми продаваемыми в марте были Audi e-tron, Tesla Model 3, Porsche Taycan, Tesla Model Y и Mazda MX-30.

 

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