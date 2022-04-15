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Выпуск автомобилей в РФ в апреле 2022 года продолжается только на 4 автозаводах

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Ряд предприятий по выпуску машин находится в корпоративном отпуске или приостановлены.

По состоянию на 15 апреля в РФ автомобили выпускают только на четырех производственных площадках. Производство осуществляется на заводе УАЗа, Haval, «Мазда Соллерс» во Владивостоке и Автотор в Калининграде.

С 25 апреля должен возобновить производство АвтоВАЗ, который с 6 июня начнет работать в режиме 4-дневной рабочей недели.

В начале мая приостановит работу УАЗ, который отправится в отпуск и возобновит работу с 16 мая.

Что касается других предприятий по выпуску машин, то пока не сообщается, когда они возобновят свою работу.

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