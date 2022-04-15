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Renault запатентовал в России новый компактный седан Taliant

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Этот седан в Турции дебютировал весной прошлого года, а теперь его патентные изображения обнаружили в базе Роспатента.

Renault запатентовал в России новый компактный седан с названием Taliant. Сборка этого автомобиля осуществляется в Турции, а вот появится ли модель в России, пока сказать сложно, ведь появление модели в Роспатенте может быть обычной защитой прав на дизайн.

Напомним, что Taliant создавался на одной платформе с третьим поколением Dacia Logan.

В его моторной гамме представлены 65- и 90-сильные двигатели, а среди трансмиссий пятискоростная или шестиступенчатая механика, и шестидиапазонный автомат.

Renault запатентовал в России новый компактный седан Taliant Renault запатентовал в России новый компактный седан Taliant Renault запатентовал в России новый компактный седан Taliant Renault запатентовал в России новый компактный седан Taliant

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