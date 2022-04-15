Автоэксперты в РФ сообщили, что цены на новые автомобили начнут снижаться весной 2022 года

Ранее эксперты стали говорить, что в России начинают снижаться цены на подержанные машины.

При этом за первичный рынок говорили, авто там вряд ли будут дешеветь.

Однако ситуация меняется и теперь специалисты стали высказывать мнение, что цены на новые автомобили начнут снижаться и произойдет это уже этой весной.

Резкий скачек цен на легковушки у дилеров наблюдался в марте, причем их стоимость увеличилась более чем на 60%.

Предполагалось, что ситуация на рынке не изменится, но теперь опрошенные эксперты и участники авторынка не исключают, что цены действительно будут снижаться, но при условии дальнейшей стабилизации курса рубля.

При этом отмечается, что существенно снижения все-таки ожидать не стоит. Сейчас стали дешеветь машины, цены на которые были очень сильно завышены.