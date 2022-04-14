Toyota запустит новый глобальный внедорожник под названием Crown

Toyota запустит новую модель внедорожника для глобального рынка под названием Crown.

Сначала он будет предлагаться только в гибридной версии, но позже запустят электрические варианты и плагин-гибридные модификации.

Crown, как ожидается, будет самым дорогим внедорожником в линейке, хотя он может быть и не самым большим.

Напомним, что название компания использовала в Японии в течение десятилетий, но теперь его хотят использовать для гибридного внедорожника.

Его предполагаемая стартовая стоимость превысит 50 тыс. долларов. В продажу среднеразмерный кроссовер хотят запустить до конца года. Подробностей о проекте пока не раскрывают.