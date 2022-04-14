2200-сильный электрогиперкар DEUS Vayanne представлен на мотор-шоу в Нью-Йорке

Австрийская компания намерена сделать концепт электрокара с впечатляющими характеристиками серийным.

В серию новинку планируют запустить в 2025 году, но тираж будет ограничен всего 99 экземплярами.

Deus Vayanne — это новый электрический гиперкар, обещающий 2200 лошадиных сил и 2000 Нм крутящего момента. Австрийская компания утверждает, что Vayanne сможет разогнаться до сотни менее чем за две секунды.

Deus сотрудничает с Italdesign и Williams Advanced Engineering, при поддержке которых и создавался гиперкар.

Deus называет Vayanne «ориентированной на производство концепцией», и компания рекламирует показатели производительности автомобиля, но с оговоркой, что они «компьютерно смоделированы, а не проверены».

Никаких дополнительных подробностей о технической оснащенности DEUS Vayanne в компании не раскрывают.