Компания Hyundai представила обновлённый кроссовер Palisade 2023 года

Популярный внедорожник среднего размера Hyundai был обновлен на 2023 год с улучшенным стилем и новыми функциями, вроде точки доступа Wi-Fi и цифрового зеркала заднего вида.

Hyundai Palisade 2023 был обновлен и представлен на автосалоне в Нью — Йорке. Наряду с новым стилем был переработан и интерьер автомобиля, и теперь кроссовер будет поставляться в стандартной комплектации с 12,0-дюймовым информационно-развлекательным экраном.

Hyundai Palisade является хитом для южнокорейского бренда с тех пор, как он поступил в продажу в версии 2020 модельного года, когда было продано более 80 000 экземпляров, причем уровень продаж сохранился и в 2021 году.

На фотографиях компания показала автомобиль в топовой версии, которая получила 20-дюймовые колесные диски. Внешне кроссовер изменился достаточно серьезно и теперь имеет более смелый стиль.

Интерьер также был переработан, с новым дизайном рулевого колеса и тонкими горизонтальными вентиляционными отверстиями, простирающимися через приборную панель.

12,0-дюймовый информационно-развлекательный экран теперь входит в стандартную комплектацию, а порты USB-C разбросаны по всему интерьеру. Palisade также предлагает сиденье водителя, которое включает в себя функцию массажа, в то время как третий ряд получает подогрев сидений, а второй ряд получает вентиляцию сидений.

В Palisade много современных технологий. Например, теперь доступно цифровое зеркало заднего вида, а беспроводная зарядка работает быстрее, чем раньше.

Последняя версия Hyundai Digital Key, которая позволяет владельцам использовать iPhone, Apple Watch или Samsung Galaxy для блокировки, разблокировки и запуска автомобиля вместо ключа, также доступна, а еще водители могут удаленно запускать автомобиль через брелок или приложение Blue Link. Palisade также становится первым Hyundai, предлагающим точку доступа Wi-Fi.

3,8-литровый двигатель V6 не изменился в Palisade 2023 модельного года, и он по-прежнему выдает 291 лошадиную силу. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач также осталась, точно также как и версии с передним и полным приводом. Palisade также становится безопаснее, чем предшественник, так как получил задние боковые подушки безопасности, которые теперь доступны с начальной комплектации.

Предлагается множество систем помощи водителю, включая систему предотвращения столкновений, навигационный интеллектуальный круиз-контроль, помощь при вождении по шоссе и дистанционную интеллектуальную помощь при парковке.

Обновленный Palisade поступит в продажу в начале лета, а цены будут объявлены ближе к дате продажи. Ожидается, что цена немного увеличится и будет начинаться от $45 535.