Genesis презентовал концепт новой электрической модели Speedium Coupe

Genesis создал новую версию прототипа X concept под названием Speedium Coupe.

Он имеет другую линию крыши и новые элементы освещения, что-то подобное не станет реальностью, но дизайн этого автомобиля применят в будущих Genesis EV.

Прошлогодняя великолепная концепция Genesis X coupe привлекла наше внимание своими спортивными пропорциями и чистой интеграцией дизайнерского стиля бренда.

Теперь команда дизайнеров превратила концепцию в нечто более интересное. Эта новая версия концепции Genesis X называется Speedium Coupe и имеет переработанную линию крыши, обновленные элементы освещения и форму решетки радиатора, которая предположительно войдет в предстоящую линейку EV Genesis.

Название Speedium относится к гоночной трассе в Корее, и хотя компания все еще называет это купе, это больше похоже на двухдверный хэтчбек или даже на shooting brake с определенных углов.

Какие-либо технические характеристики электрокара не раскрывают, впрочем, это только концепт, который призван показать, как будут выглядеть будущие электрокары марки.