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Genesis презентовал концепт новой электрической модели Speedium Coupe

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Genesis создал новую версию прототипа X concept под названием Speedium Coupe.

Он имеет другую линию крыши и новые элементы освещения, что-то подобное не станет реальностью, но дизайн этого автомобиля применят в будущих Genesis EV.

Прошлогодняя великолепная концепция Genesis X coupe привлекла наше внимание своими спортивными пропорциями и чистой интеграцией дизайнерского стиля бренда.

Genesis презентовал концепт новой электрической модели Speedium Coupe

Теперь команда дизайнеров превратила концепцию в нечто более интересное. Эта новая версия концепции Genesis X называется Speedium Coupe и имеет переработанную линию крыши, обновленные элементы освещения и форму решетки радиатора, которая предположительно войдет в предстоящую линейку EV Genesis.

Название Speedium относится к гоночной трассе в Корее, и хотя компания все еще называет это купе, это больше похоже на двухдверный хэтчбек или даже на shooting brake с определенных углов.

Какие-либо технические характеристики электрокара не раскрывают, впрочем, это только концепт, который призван показать, как будут выглядеть будущие электрокары марки.

Genesis презентовал концепт новой электрической модели Speedium Coupe

genesis Genesis Speedium Coupe
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