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Компания Tata показала новый купе-кроссовер Tata Curvv

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Индийская компания с нуля разработала новый концепт эклектического автомобиля.

Новинка получила название Tata Curvv, и в компании уже подтвердили, что ее серийную версию запустят через два года.

Серийная сборка автомобиля будет осуществляться на новом предприятии автопроизводителя в Индии, где планируется выпускать до 2 млн электрокаров в год.

Компания Tata показала новый купе-кроссовер Tata Curvv

Tata Curvv представляет собой электрический купеобразный кроссовер, созданный на совершенно новой платформе. К тому же в модели использовали новый дизайн.

О характеристиках представители Tata говорить не стали, заявив только, что электрокар сможет проезжать на одном заряде 450-500 км. Кроме этого, было сказано, что модель выйдет не только с электрической силовой установкой, но и в версии с ДВС.

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