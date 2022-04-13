Выкуп автомобилей

Вторичный рынок транспортных средств стал еще комфортнее и выгоднее для автовладельцев. Машина стала больше не нужна или пришло время поменять на новую модель? Автомобиль побывал в критической аварии, так что выгоднее приобрести новую машину, нежели возиться с ремонтом и восстановлением?

По наследству досталась неплохая машина, но у вас уже есть своя, она вам нравится и во всех отношениях устраивает? Таксист решил перейти на более дорогих клиентов VIP-класса и нужна более представительная машина?

Наконец, бывают и критические ситуации, когда просто срочно нужны деньги. Банковский кредит всегда занимает немалое время, да и нет гарантий, что дадут нужную сумму под выгодные условия. С микрофинансовыми организациями связываться не хочется.

Что же желать?

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Как быстро и выгодно продать авто

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Можно ли продать машину в очень плохом состоянии и с массой обременений

Любое транспортное средство кому-то нужно, хотя бы на запчасти или на металлолом. Любое обременение при грамотном подходе и разумных расходах можно так или иначе снять.

Автовладелец может и сам решить все описанные проблемы, но для этого требуется время и определенные компетенции. А если самостоятельно возиться не хочется с бюрократическими вопросами?

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