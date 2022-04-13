С каким двигателем стоит купить Ауди?

Автомашины Audi характеризуются высокой надежностью, прекрасными техническими показателями, качественными оснащением и отделкой. Перед покупкой Audi надо принять решение о выборе двигателя, которым оснащена эта машина.

Виды двигателей

Чем надежнее мотор, тем реже требуется ремонт Ауди. Эти автомобили оснащают как бензиновыми, так и дизельными двигателями. Ответить на вопрос, какие из двух данных видов силовых агрегатов обладают более высокой надежностью, сложно. Ведь они различаются конструкцией и выполняемыми задачами. Чтобы продлить срок службы мотора, надо учитывать рекомендации от производителя по техническому обслуживанию и пользоваться услугами сертифицированных автосервисных центров. Такой подход обеспечивает длительную работу силового агрегата за рамками гарантийного ресурса. Его соблюдение позволяет успешно пользоваться даже автомобилем с пробегом.

Самые надежные двигатели

Одним из главных критериев выбора для покупателей Audi является надежность силового агрегата. На основе их отзывов можно выделить три самых надежных мотора для этого авто:

Дизельный мотор 1.9 TDI. Этот агрегат был разработан еще в 1990- годы и стал практически эталоном высококачественного дизельного двигателя. С тех пор он был неоднократно модифицирован. Его успех основан на надежности. Многие экземпляры выдерживают пробег до 400 тыс. км, а после капитального ремонта – еще 200 тыс. км. Ремонт такого агрегат обходится недорого, а объем расходуемого им масла и горючего вполне приемлем.

Бензиновый мотор A4 B7 2.0 с системой впрыска CommonRail и пьезоэлектрическими форсунками. Он стал основой для дальнейших разработок с турбированным FSI. Распределительный механизм оснащен ременным приводом, что исключает все проблемы, присущие цепным передачам. Причем достаточно скромный объем вполне успешно форсируется, доходя до 250-300 л. с. Благодаря этому он очень популярен среди тюнеров.

Двигатель 2.0 TDI EA 228. Это наиболее востребованный автомобильный мотор среди европейских покупателей. На его основе строятся почти все модели от Фольксвагена. Кроме того, он используется в Audi Q5, пассажирских мультиванах и паркетниках Тигуан.

Разумеется, линейка двигателей Audi не ограничена перечисленными выше агрегатами. Наряду с ними существует множество разнообразных вариантов разной мощности. Однако именно три вышеописанных двигателя лидируют по оптимальному сочетанию мощности, расхода топлива, надежности и долгосрочности.