С каким двигателем стоит купить Ауди?

Автомашины Audi характеризуются высокой надежностью, прекрасными техническими показателями, качественными оснащением и отделкой. Перед покупкой Audi надо принять решение о выборе двигателя, которым оснащена эта машина.
Виды двигателей
Чем надежнее мотор, тем реже требуется ремонт Ауди. Эти автомобили оснащают как бензиновыми, так и дизельными двигателями. Ответить на вопрос, какие из двух данных видов силовых агрегатов обладают более высокой надежностью, сложно. Ведь они различаются конструкцией и выполняемыми задачами. Чтобы продлить срок службы мотора, надо учитывать рекомендации от производителя по техническому обслуживанию и пользоваться услугами сертифицированных автосервисных центров. Такой подход обеспечивает длительную работу силового агрегата за рамками гарантийного ресурса. Его соблюдение позволяет успешно пользоваться даже автомобилем с пробегом.
Самые надежные двигатели
Одним из главных критериев выбора для покупателей Audi является надежность силового агрегата. На основе их отзывов можно выделить три самых надежных мотора для этого авто:
- Дизельный мотор 1.9 TDI. Этот агрегат был разработан еще в 1990- годы и стал практически эталоном высококачественного дизельного двигателя. С тех пор он был неоднократно модифицирован. Его успех основан на надежности. Многие экземпляры выдерживают пробег до 400 тыс. км, а после капитального ремонта – еще 200 тыс. км. Ремонт такого агрегат обходится недорого, а объем расходуемого им масла и горючего вполне приемлем.
- Бензиновый мотор A4 B7 2.0 с системой впрыска CommonRail и пьезоэлектрическими форсунками. Он стал основой для дальнейших разработок с турбированным FSI. Распределительный механизм оснащен ременным приводом, что исключает все проблемы, присущие цепным передачам. Причем достаточно скромный объем вполне успешно форсируется, доходя до 250-300 л. с. Благодаря этому он очень популярен среди тюнеров.
- Двигатель 2.0 TDI EA 228. Это наиболее востребованный автомобильный мотор среди европейских покупателей. На его основе строятся почти все модели от Фольксвагена. Кроме того, он используется в Audi Q5, пассажирских мультиванах и паркетниках Тигуан.
Разумеется, линейка двигателей Audi не ограничена перечисленными выше агрегатами. Наряду с ними существует множество разнообразных вариантов разной мощности. Однако именно три вышеописанных двигателя лидируют по оптимальному сочетанию мощности, расхода топлива, надежности и долгосрочности.