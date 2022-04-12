В Москве пользователям каршеринга стали доступны новые Tesla Model Y

Электрические кроссоверы американской марки впервые стали доступны для краткосрочной аренды в России.

Предлагать их стал оператор каршеринга «Ситидрайв», который также стал первым в мире, кто предлагает Tesla Model Y к поминутной аренде.

В автопарке оператора числится 10 таких кроссоверов, два из которых в Сочи. Стоимость аренды составляет 50 рублей за минуту.

Новые кроссоверы представлены в каршеринге в исполнении Long Range AWD с системой привода на все колеса.

Разгон автомобилей осуществляется за 5,1 секунды, максимальная скорость составляет 217 км/ч, и на одной подзарядке они проезжают 500 км.