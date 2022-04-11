Первая фотография кузова новой модели Lada B-класса появилась в Сети

О том, что АвтоВАЗ разрабатывает новую модель Lada B-класса сообщалось не раз, но вот никаких фото новинки до сегодняшнего дня не было.

Первая фотография кузова новой модели Lada B-класса была опубликована в сообществе Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

Получается, что работы над новинкой, которую создают на базе Renault Logan, продолжается несмотря ни на какие проблемы. Источник сообщает, что сотрудники завода, которые не ушли в отпуск провели тестовую транспортировку готовых кузовов из окрасочного цеха на сборочную линию.

Также уточняют, что все работы прошли штатно. Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ создает новую Lada B-класса, которое будет семейством, где будут модели с разным типом кузова. Пока известно, что в семействе точно будет седан и универсал.