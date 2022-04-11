Nissan добавляет версию Rock Creek в линейку Pathfinder 2023 года

Он поставляется с новой подвеской, вездеходными шинами и множеством визуальных настроек.

Nissan возвращает отделку Rock Creek для Pathfinder, причем новое поколение среднеразмерного внедорожника в таком исполнении оказалось лучше, чем предыдущее.

Пакет, доступный для Pathfinder 2023 года, включает новую подвеску, другие колеса и шины, багажник на крыше и несколько других отличий в дизайне внутри и снаружи.

Передняя часть модели Rock Creek имеет другую решетку радиатора и переднюю панель, а значки Rock Creek украшают передние двери и заднюю дверь.

18-дюймовые колеса обуты в шины Toyo Open Country All-Terrain, а полный привод входит в стандартную комплектацию. В Nissan также говорят, что пересмотренные настройки 3,5-литрового V6 добавляют дополнительные 11 лошадиных сил. В результате мощность установки составит 295 л.с.

Салон Pathfinder Rock Creek имеет обивку из кожзаменителя и ткани с вышитыми логотипами Rock Creek на сиденьях, а также с оранжевой контрастной строчкой по всему периметру. Он поставляется с капитанскими креслами второго ряда, которые доступны только для исполнения SL с пакетом Premium или в топовом Platinum.