Немецко-китайская автомобильная марка Borgward объявила о своем банкротстве

Марка не смогла реализовать свои планы и привлечь покупателей.

В результате компания столкнулась с провальными продажами несмотря на выпуск трех кроссоверов, а этот сегмент автомобилей пользуется на рынке повышенным спросом. Т

ем не менее кроссоверы Borgward оказались не интересны автомобилистам, к тому же на продажи серьезно повлияла и пандемия коронавируса.

В конечном итоге на внеочередном собрании акционеров, которое прошло 8 апреля, было принято решение о банкротстве и ликвидации бренда Borgward. Заявление уже подали в суд Пекина.