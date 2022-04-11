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Автоэксперт Хайцеэр пояснил, как формируется на рынке РФ стоимость автомобилей с пробегом

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Автомобильный эксперт рассказал, каким образом формируются цены на подержанные машины в России.

В беседе радио «Комсомольская правда» вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр сказал, что формирование цен на вторичном авторынке происходит не так как на первичном.

По его словам, в первую очередь стоимость зависит от наличия самих машин на рынке и от спроса, при этом и влияние курса доллара не стоит списывать со счета. Ян Хайцеэр также отметил, что рынок подержанных машин зависит от официальных дилеров, предлагающих авто сданных по трейд-ин.

«Второе — приток автомобилей на вторичном рынке. Это замкнутая система: для того, чтобы появились вторичные, должны быть приобретены первичные. Понятно, что первичных мало, рынок упал на 62%. Поэтому сегодня все-таки спрос формируют обстоятельства, платежеспособность и желание людей приобрести автомобиль», — говорит эксперт.

Источник: Комсомольская правда. 

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