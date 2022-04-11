С 2022 года автомобилистов, владеющих машинами стоимостью дешевле 10 млн рублей, избавили от необходимости платить повышенный транспортный налог.

Еще в прошлом году налог на роскошь действовал на автомобили стоимостью от 3 до 9 млн рублей, причем принцип расчет не менялся с 2014 года, когда ввели налог.

Как сообщила пресс-служба ФНС, в этом году повышенный транспортный налог будет действовать только для машин с ценой более 10 млн рублей.

Проект закона был подписан президентом 26 марта и в нем исключили методики расчета транспортного налога с повышающими коэффициентами 1,1 и 2. При этом коэффициент 3 сохранили.

Таким образом, легковушки дешевле 10 млн рублей не станут облагаться налогом на роскошь в РФ с 2022 года.