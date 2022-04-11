Подготовка к ОГЭ по русскому языку

Обязательный госэкзамен после девятого класса часто называют своеобразной «путевкой в жизнь». И действительно, от успешного прохождения этого испытания нередко зависит возможность продолжения учебы в десятом и одиннадцатом классах средней школы. Престижные профильные колледжи с неохотой принимают абитуриентов без аттестата о девятилетнем образовании, который выдают после успешного прохождения ОГЭ.

Школьникам, планирующим карьерный рост, приобретение в дальнейшем престижной профессии и высокооплачиваемой работы, следует максимально серьезно отнестись к подготовке к сдаче ОГЭ, в который входит математика, русский зык и еще два дополнительных перемета.

Важность успешной сдачи ОГЭ

Приято считать, что дополнительные предметы в ОГЭ помогают ученику понять перспективы углубленного образования по отдельным направлениям, но без отличного знания русского языка и математики карьерные перспективы значительно падают.

В помощь серьезно относящимся к собственному будущему молодым людям сегодня существуют курсы подготовки к ОГЭ по русскому языку, обучаться на которых можно в удобном онлайн-формате с применением самых современных инновационных методов подачи знаний, в том числе в формате геймификации (игровое обучение).

Как записаться на курсы подготовки ОГЭ

Почему бы не готовиться к основному экзамену самостоятельно? Ведь все равно вопросы будут строго относится к содержимому учебников? Дело в том, что курсы подготовки к тестам и экзаменам создаются на основе реального опыта проведения и прохождения такого рода испытаний. Подготовка ведется, так сказать, в «условиях, приближенных к боевым», что значительно облегчает достижение высоких результатов.

Уверенность в себе хорошо подготовившегося на курсах учащегося не позволяет уровню стресса на экзаменах перейти красную черту, за которой возникает состояние паники, в которой молодой человек забывает даже то, что вызубрил наизусть.

Курсов подготовки к ОГЭ немало и во многих случаях учащийся имеет право пройти пробный учебный план бесплатно. Протестировав несколько курсов, учащийся выбирает оптимально подходящие курсы в соответствии с персональными предпочтениями и планами.

В методических подготовительных сборниках зачастую излагаются устаревшие варианты из учебных планов, давно измененных министерством образования. Преподаватели подготовительных курсов обычно являются практикующими учителями и включают в учебные планы только актуальный вопросы и задания.

Подать заявку на курсы можно в режиме онлайн на сайте образовательной организации.

После успешного прохождения подготовительного курса выдаются сертификаты и аттестаты установленного образца, которые в детальнейшем станут существенным плюсом при подаче документов в средние специальные и высшие ученые заведения.