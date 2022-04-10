Подержанные автомобили в России дорожают так же как и новые, но ситуация с кредитованием первых оказалась лучше.

«Комерсантъ» пишет, что кредитование подержанных автомобилей в РФ падает медленнее, чем новых. В марте банки серьезно снизили выдачи, причем в некоторых случаях наблюдали падение в десятки раз.

Эксперты считают, что причиной такого явления является резкий скачек роста цен на автомобили и стоимости самих кредитов. К тому же увеличился и первоначальный взнос, а также были приостановлены льготные программы.

При этом ситуация выглядит лучше с кредитование машин с пробегом, несмотря на то, что они тоже дорожают.

Журналисты приводят статистику, основную на данных 21 банка, которые занимают 80% рынка по выдаче кредитов на машины. Так, число кредитов на новые машины в штуках сократилось на 88%, а в денежном – на 83%.

Средняя стоимость нового автомобиля составляет уже 2,1 млн рублей, что на 20% больше. Средний размер кредита на новый автомобиль составил 1,4 млн рублей против 1,2 млн в марте 2021 года.

Что касается автокредитов на подержанную машину, то в штуках показатель оформленных кредитов снизился на 56,7%, а в денежном выражении – на 42,5%.

Средняя цена подержанного автомобиля составила 1,06 млн рублей, что на 52% больше. Средний размер кредита достиг 1 млн руб. против 823 тыс. руб. в 2021 году.