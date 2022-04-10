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Новый кроссовер ГАЗ М20 «Победа» 2022-2023 года представили на фоторендерах в Сети

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Последней легковушкой ГАЗа стал Volga Siber, который сняли с производства в 2010 году.

Теперь компания специализируется только на выпуске коммерческой линейки автомобилей. Тем не менее в Сети периодически появляются сообщения о возможном возрождении Победы.

Слухи появились после того, как Группа ГАЗ продлила права на товарный знак Победа. Дизайнеры Naavtotrasse решили представить, как может выглядеть ГАЗ М20 «Победа», если бы ее выпустили в ближайшие годы.

Новый кроссовер ГАЗ М20 «Победа» 2022-2023 года представили на фоторендерах в Сети

В результате были опубликованы рендеры, на которых показали машину в виде кроссовера по размерам сопоставимым с Mercedes-Benz GLS.

Предполагается, что основой для такого кроссовера могла бы стать платформа от Volkswagen. Последняя сотрудничает с «Группой ГАЗ» достаточно давно.

 

Дизайнер показал, как могла выглядеть современная «Победа»‍

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