Независимые дизайнеры продолжают публиковать новые рендерные изображения автомобилей, которые могли бы появится в ближайшие пару лет.
Новым проектом дизайнеров издания Naavtotrasse.ru стало представление УАЗ-469 Хантер 2022-2023 модельного года, если бы его выпустил производитель.
Новый 7-местный внедорожник УАЗ-469 Хантер 2022-2023 впервые представлен на фоторендерах с узнаваемыми фирменными чертами, но с новым дизайном.
Стоит отметить, что показанный автомобиль вероятно так и останется существовать на рендерах, ведь в планах УАЗ выпуск обновленной модели отсутствует.