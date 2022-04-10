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Новый 7-местный внедорожник УАЗ-469 Хантер 2022-2023 впервые представлен на фоторендерах

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Независимые дизайнеры продолжают публиковать новые рендерные изображения автомобилей, которые могли бы появится в ближайшие пару лет.

Новым проектом дизайнеров издания Naavtotrasse.ru стало представление УАЗ-469 Хантер 2022-2023 модельного года, если бы его выпустил производитель.

Новый 7-местный внедорожник УАЗ-469 Хантер 2022-2023 впервые представлен на фоторендерах с узнаваемыми фирменными чертами, но с новым дизайном.

Стоит отметить, что показанный автомобиль вероятно так и останется существовать на рендерах, ведь в планах УАЗ выпуск обновленной модели отсутствует.

Новый 7-местный внедорожник УАЗ-469 Хантер 2022-2023 впервые представлен на фоторендерах Новый 7-местный внедорожник УАЗ-469 Хантер 2022-2023 впервые представлен на фоторендерах

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