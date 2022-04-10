Большинство водителей в США не представляют, как работают их автомобили в 2022 году

В США провели исследование, которое показало, что многие водители не знают, как правильно пользоваться той или иной функцией, или системой.

Исследование провела Американская автомобильная ассоциация (ААА), где отметили, что чаще всего много вопросов вызывает у автомобилистов работа адаптивного круиз-контроля.

В частности, многие американцы переоценивают работу этой системы, и верят, что машина сама начнет тормозить перед объектом или увернется от него.

В данном случае, такие возможности имеют не много автомобилей. Подобные ситуации возникают и с другими системами и функциями.

Специалисты говорят, что для эксплуатации современных автомобилей уже мало обучения на лету, и прежде чем использовать ту или иную функцию, водителям нужно бы проходить эффективное обучение.