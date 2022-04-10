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На рынке РФ стали дешеветь автомобили с пробегом в апреле 2022 года

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В то время как на рынке новых автомобилей продолжают расти цены, на вторичном рынке стала наблюдаться обратная ситуация.

На фоне снижения ажиотажного спроса и стабилизации курса рубля, на вторичном авторынке стали фиксировать снижение цен на машины.

Как рассказали специалисты, некоторые модели с пробегом упали в цене на 20-40%, что почти возвращает их стоимость на привычный уровень.

Некоторые эксперты говорят, что снижение цен происходит плавно и не зависит от курса рубля. Другие специалисты уверены, что все-таки большого падения цен ждать не стоит.

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