Автоэксперт Пушевский предположил, что автомобили Iran Khodro могут появиться в России

Вернуться на российский автомобильный рынок компания Iran Khodro собиралась несколько лет назад, представляя на Московском автосалоне свои автомобили.

Ранее компания была представлена в стране, но позже покинула российский рынок, несколько раз объявляя о планах по возвращению.

В конце прошлого года также сообщалось, что автомобили иранской Iran Khodro (IKCO) снова начнут продавать в РФ, только тогда сообщалось о возобновлении продаж одной модели – Tara, созданной на платформе Peugeot 301.

В этом году о возвращении компании снова заговорили, только на этот раз предположение сделал автомобильный эксперт Станислав Пушевский, общаясь с журналистами Quto.ru.

По его словам, такой сценарий возможен в условиях санкций. Если Iran Khodro примет решение начать продажи своих машин в России, то это случится не скоро, ведь для этого придется пройти сертификацию и ряд других процедур.

«Конечно, с приходом новых брендов встанет вопрос о сертификации этих автомобилей, и хотя сейчас это процесс не быстрый, думаю, в будущем процедуру могут ускорить или вовсе упростить», — говорит Станислав Пушевский.