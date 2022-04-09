Это стало известно в ходе проведенного опроса россиян, когда выясняли, как автомобилисты планируют снизить расходы на содержание машины.

Оказалось, что почти 50% автовладельцев в РФ намерены экономить на шинах и ТО в 2022 году, пишут «Известия».

Так, 42% автомобилистов заявили, что планируют реже проводить ТО автомобиля, говорится в совместном исследовании экспертного центра «Движение без опасности» и Аналитического центра НАФИ.

Не тратится на покупку новых шин намерены 43% респондентов, а 33% говорят, что в целом стали реже пользоваться машиной.

При этом в Москве показатель тех, кто реже эксплуатирует машину, составил 40%.