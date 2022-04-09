Главная » Новости

Почти 50% автовладельцев в РФ намерены экономить на шинах и ТО в 2022 году

Просмотров 24 Опубликовано Обновлено

Это стало известно в ходе проведенного опроса россиян, когда выясняли, как автомобилисты планируют снизить расходы на содержание машины.

Оказалось, что почти 50% автовладельцев в РФ намерены экономить на шинах и ТО в 2022 году, пишут «Известия».

Так, 42% автомобилистов заявили, что планируют реже проводить ТО автомобиля, говорится в совместном исследовании экспертного центра «Движение без опасности» и Аналитического центра НАФИ.

Не тратится на покупку новых шин намерены 43% респондентов, а 33% говорят, что в целом стали реже пользоваться машиной.

При этом в Москве показатель тех, кто реже эксплуатирует машину, составил 40%.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО