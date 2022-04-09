Новый кроссовер Haval Dargo представлен на фото в Сети

Недавно сообщалось, что новый кроссовер китайской марки встал на конвейер российского предприятия.

Его продажи в стране стартуют в этом году, однако точные даты запуска пока не озвучивают. Между тем в сети показали первые фотографии новинки, созданные на территории завода в Тульской области.

Снимки и видеоролик распространили в социальной сети «ВКонтакте». На фото показан автомобиль в черном цвете, а в видео демонстрирует модель в фирменном цвете (рыже-коричневый).

Уже известно, что версии с передним и полным приводом будут отличаться решеткой радиатора. У последней будет перевернутая трапециевидная решетка из темного пластика.

Длина нового кроссовера составит 4 620 мм, а в движение его будет приводить 192-сильный двигатель, пару которому составит 7-скоростной робот.