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Новый кроссовер Haval Dargo представлен на фото в Сети

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Недавно сообщалось, что новый кроссовер китайской марки встал на конвейер российского предприятия.

Его продажи в стране стартуют в этом году, однако точные даты запуска пока не озвучивают. Между тем в сети показали первые фотографии новинки, созданные на территории завода в Тульской области.

Снимки и видеоролик распространили в социальной сети «ВКонтакте». На фото показан автомобиль в черном цвете, а в видео демонстрирует модель в фирменном цвете (рыже-коричневый).

Уже известно, что версии с передним и полным приводом будут отличаться решеткой радиатора. У последней будет перевернутая трапециевидная решетка из темного пластика.

Длина нового кроссовера составит 4 620 мм, а в движение его будет приводить 192-сильный двигатель, пару которому составит 7-скоростной робот.

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