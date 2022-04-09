Главная » Новости

Минпромторг может упростить требования к безопасности российских автомобилей

Просмотров 10 Опубликовано Обновлено

Речь идет об автомобилях, которые выпускают на российских автозаводах.

Если требования к безопасности снизят, то это будет некой поддержкой автопрома.

Как написали российские СМИ, Минпроторг намерен упростить требования к безопасности российских автомобилей с помощью нового техрегламента «О безопасности колёсных транспортных средств, выпускаемых в особый период».

При этом отмечается, что в данном случае речь идет о поддержке исключительно российских предприятий, которые столкнулись с проблемами в поставках комплектующих и в отношении которых ввели ограничения.

Помимо этого, техрегламент позволит использовать автомобильные компоненты в рамках параллельного импорта, который был легализован в конце марта.

Между тем «Газета.Ru» опросила представителей российских заводов, которые активно поддерживают переход к более мягким требованиям оснащения автомобилей.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО