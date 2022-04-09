Минпромторг может упростить требования к безопасности российских автомобилей

Речь идет об автомобилях, которые выпускают на российских автозаводах.

Если требования к безопасности снизят, то это будет некой поддержкой автопрома.

Как написали российские СМИ, Минпроторг намерен упростить требования к безопасности российских автомобилей с помощью нового техрегламента «О безопасности колёсных транспортных средств, выпускаемых в особый период».

При этом отмечается, что в данном случае речь идет о поддержке исключительно российских предприятий, которые столкнулись с проблемами в поставках комплектующих и в отношении которых ввели ограничения.

Помимо этого, техрегламент позволит использовать автомобильные компоненты в рамках параллельного импорта, который был легализован в конце марта.

Между тем «Газета.Ru» опросила представителей российских заводов, которые активно поддерживают переход к более мягким требованиям оснащения автомобилей.