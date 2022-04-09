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Компания Audi анонсировала дебют электрического концепта Audi Urbansphere

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Немецкая марка опубликовала тизеры, которым анонсировала скорый дебют новой модели.

Официально новинка будет представлена 19 апреля в качестве концепта.

Она представляет собой электрический минивэн с названием Urbansphere, который становится третьей моделью марки, представленным для демонстрации технологий и дизайна.

Подробности об автомобиле пока не раскрывают. Из изображений понятно, что автомобиль относится к премиальному сегменту, в салоне которого будет пять или шесть мест и экологичные материалы.

Больше подробностей будет известно во время презентации 19 апреля, которая пройдет в формате онлайн.

Компания Audi анонсировала дебют электрического концепта Audi Urbansphere

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