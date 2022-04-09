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Бренд Chery опубликовал первые фото нового седана Chery Arrizo 8 2022 года

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Модель пока известна под кодом M1E.

Chery представила несколько официальных изображений показав, каким должен быть ее новый первоклассный седан.

Модель известная под кодовым названием M1E будет иметь размер сопоставимый с размерами таких моделей как Toyota Camry и Honda Accord.

Предполагается, что новинкой станет следующее поколение модели, которое выйдет под названием Arrizo 8.

Бренд Chery опубликовал первые фото нового седана Chery Arrizo 8 2022 года

Можно отметить эволюцию салона модели, который оснащен 12,3-дюймовым горизонтальным экраном, объединяющим приборную панель и мультимедийный центр.

Также присутствует имитация дерева в центре панели и, по крайней мере, на изображениях, удачное сочетание цветов и материалов.

На одном из фото седана можно заметить логотип «290T», отсылку к турбированному двигателю 1.6 с непосредственным впрыском. Двигатель развивает мощность около 200 л.с.

Бренд Chery опубликовал первые фото нового седана Chery Arrizo 8 2022 года

Китайская специализированная пресса считает, что Chery может использовать в седане турбированный двигатель 2.0, который сможет выдавать около 255 л.с. Ожидается, что новинка появится на рынке к концу года, но точные сроки выхода, как и предполагаемая стоимость, пока не известны.

chery Chery Arrizo 8
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