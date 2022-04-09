Бренд Chery опубликовал первые фото нового седана Chery Arrizo 8 2022 года

Модель пока известна под кодом M1E.

Chery представила несколько официальных изображений показав, каким должен быть ее новый первоклассный седан.

Модель известная под кодовым названием M1E будет иметь размер сопоставимый с размерами таких моделей как Toyota Camry и Honda Accord.

Предполагается, что новинкой станет следующее поколение модели, которое выйдет под названием Arrizo 8.

Можно отметить эволюцию салона модели, который оснащен 12,3-дюймовым горизонтальным экраном, объединяющим приборную панель и мультимедийный центр.

Также присутствует имитация дерева в центре панели и, по крайней мере, на изображениях, удачное сочетание цветов и материалов.

На одном из фото седана можно заметить логотип «290T», отсылку к турбированному двигателю 1.6 с непосредственным впрыском. Двигатель развивает мощность около 200 л.с.

Китайская специализированная пресса считает, что Chery может использовать в седане турбированный двигатель 2.0, который сможет выдавать около 255 л.с. Ожидается, что новинка появится на рынке к концу года, но точные сроки выхода, как и предполагаемая стоимость, пока не известны.