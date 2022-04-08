Индийская Tata Motors представила электрическое кросс-купе Curvv

Компания Tata Motors намерена расширить модельный ряд, запустив в 2024 году серийное производство новой модели.

Новинка недавно была представлена официально и представляет собой электрический купе-кроссовер с названием Curvv.

Пока новинка существует только в виде концепта, серийную версию которого намерены запустить в производство через два года. Электрический кроссовер является третьей моделью марки на электротяге.

В нем заявлен просторный салон, панорамная крыша, современная мультимедийная система, а на одной подзарядке он должен проехать около 500 км. Больше подробностей о концепте в компании не раскрывают.