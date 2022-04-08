В РФ резко поднялись цены на автомобили Infiniti в апреле 2022 года

На российском рынке новые автомобили продолжают дорожать, и недавно стало известно об измененных прайсах на модели марки Infiniti.

В апреле компания Infiniti переписала цены на свои автомобили в большую сторону на 17,8-26,2% в зависимости от модели и комплектации. В денежном выражении сумма удорожания составила от 920 тыс. до 1,8 млн рублей.

Меньше всех прибавили в цене модели QX50 и QX55, тогда как Infiniti QX80 стал дороже на максимальные 1,8 млн рублей.

Теперь начальная стоимость Infiniti QX50 составляет 4 840 000 рублей, Infiniti QX55 оценен от 5 290 000 рублей, а Infiniti QX80 в базовой комплектации обойдется в 8 675 000 рублей.