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Автозавод УАЗ может начать серийный выпуск кроссовера Chery Tiggo 8

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Ранее уже были сообщения, что «Соллерс» и Chery будут сотрудничать, а в рамках сотрудничества на предприятии УАЗа могут начать сборку китайских авто.

Недавно в телеграм-канале «Автомобиль» опубликовали фото, на котором показали кузов кроссовера Chery Tiggo 8 на Ульяновском автозаводе. Кузов загрунтован, но не покрашен.

Это может косвенно указывать на планы по выпуску китайских автомобилей марки на предприятии российской компании.

Еще в феврале была информация, что Chery и «Соллерс» ведут переговоры по совместному производству и развитию новых технологий. При этом подробности не разглашаются.

Стоит отметить, что автомобили Chery в Россию поставляют из Китая, и не исключено, что уже скоро по крайней мере одна модель будет локализована.

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Chery T Chery Tiggo 8
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