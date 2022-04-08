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АВТОВАЗ расширил моторную гамму кросс-универсалов LADA Largus Cross

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В частности, у моделей появился двигатель, который ранее был доступен для обычных универсалов и фургонов LADA Largus.

АВТОВАЗ расширил моторную гамму кросс-универсалов LADA Largus Cross за счет двигателя ВАЗ-11182. Его мощность составляет 90 лошадиных сил.

Ранее он был доступен только для обычных версий модели, но теперь появился и в перечне кросс-версий. В начальной комплектации Comfort LADA Largus Cross с новым двигателем предлагается за 1 377 000 рублей, что на 10 тыс. рублей дешевле, чем версия со 106-сильным агрегатом.

Стоит отметить, что этот двигатель в прошлом году появился у обновленного Ларгуса.

Мотор в сравнении с предшественником стал лучше, и главным изменением стало то, что владельцам машин с таким ДВС теперь не нужно посещать дилеров для дополнительного ТО, чтобы регулировать зазоры ГРМ. Теперь это нужно делать каждые 90 тыс. км.

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