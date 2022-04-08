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Концерн GM отзовёт более 11 тыс. автомобилей Cadillac и Chevrolet в РФ

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ООО «Джи Эм Авто» проведет на территории РФ отзывную кампанию, в рамках которого на сервис отправят автомобили марок Cadillac и Chevrolet.

Об отзыве стало известно из сообщения Росстандарта, где указано, что проблемными являются 11 158 автомобилей.

В моделях, проданных в период с 2007 по 2014 год, а именно в Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe могут быть проблемы с подушкой безопасности переднего пассажира. В частности, говорится о возможном некорректном срабатывании подушки безопасности.

В рамках отзыва владельцам отзывных машин произведут замену потенциально неисправного пиропатрона передней пассажирской подушки безопасности.

Все работы проведут за счет компании.

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